En mega jornada de cirugías de catarata, especialistas de IMSS Querétaro realizaron 292 procedimientos

Operación de cataratas El IMSS en el estado de Querétaro, realizó una jornada de operación de cataratas, procedimiento ambulatoria, que permitió beneficiar a poco menos de 300 derechohabientes (La Crónica de Hoy)

A través de una mega jornada de cataratas, en la Unidad de Atención Ambulatoria (UMAA) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro, se realizaron 292 cirugías a derechohabientes, en su mayoría personas adultas mayores con este padecimiento.

Es importante mencionar que la catarata es una enfermedad visual que se registra cuando el cristalino comienza a volverse opaco de manera total o parcial, lo cual disminuye la visión de las personas, ante lo cual, en este tipo de intervenciones quirúrgicas se coloca un implante de lente intraocular que mejora significativamente la capacidad de ver.

Lo anterior se logró, como parte de la estrategia 2-30-100 para reducir tiempos de espera, incrementar la productividad y fortalecer la atención en Medicina Familiar y diversas especialidades, lo que permite ampliar la capacidad de cirugías oftalmológicas en beneficio de la población derechohabiente.

Procedimiento ambulatorio

Debido a que se trata de un procedimiento ambulatorio y de mínima invasión, las personas acudieron a la unidad para la medición de sus implantes oculares, ingresaron a cirugía para la remoción del cristalino opaco y la colocación del lente y horas mas tarde el alta médica, para continuar su recuperación en casa y se reintegraron más rápido a sus actividades cotidianas.

Román Salazar Ábrego, derechohabiente beneficiado durante la jornada, reconoció la atención del personal del IMSS, pues gracias a la intervención recuperó la visión que había perdido a causa de la catarata.

“Les agradezco porque el proceso fue rápido y muy bien organizado. Es fundamental para las personas adultas como yo, ya que muchas veces no acudimos al oftalmólogo pero aquí nos detectan a tiempo la enfermedad y tenemos la ventaja de recuperar la vista”, expresó tras su cirugía.

El IMSS en Querétaro hizo un llamado a la población derechohabiente a acudir a su Unidad de Medicina Familiar (UMF) en caso de detectar problemas en su visión, con el fin de realizar un diagnóstico oportuno y brindar el tratamiento correspondiente que contribuya a mejorar su salud.