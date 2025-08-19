En Nuevo León presentan el Gran Sorteo Especial “México con M de Migrante”

. La presentación del Gran Sorteo Especial cerró con la interpretación del Himno Migrante por parte de los integrantes del Colectivo Legado de Grandeza.

En un acto emotivo celebrado en el Palacio Federal de Guadalupe, autoridades federales presentaron el Gran Sorteo Especial No. 303 de la Lotería Nacional, dedicado a las y los paisanos migrantes bajo el lema “México con M de Migrante”. Este sorteo, el primero del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca rendir homenaje a quienes, desde lejos, continúan construyendo el país con amor y lealtad.

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, destacó que este sorteo es más que una oportunidad de ganar: “Un cachito no es sólo un boleto, es un pedazo de gratitud, es un acto de justicia, es devolver un cachito de amor a quienes, desde lejos, nunca han dejado de ser parte de México”.

A su vez, Tatiana Clouthier Carrillo, titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, subrayó el profundo simbolismo del evento: “Este grito de amor, este grito de sentir las raíces se oye a lo largo y a lo ancho esa noche. El Premio Mayor nos lo llevamos nosotros al ser mexicanas y mexicanos, eso que se lleva en el corazón”.

El evento contó también con la participación de Genaro Rodríguez Teniente, delegado estatal de los Programas para el Desarrollo de Bienestar en Nuevo León, quien resaltó la importancia de la estrategia México te Abraza, implementada en el estado como parte del compromiso presidencial con la movilidad humana.

El sorteo se celebrará el 15 de septiembre a las 16:00 horas, en una fecha que une dos conmemoraciones clave: el inicio de la Independencia de México y el arranque del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, donde cerca de 40 millones de mexicanas y mexicanos celebran sus raíces.

El diseño de los billetes está inspirado en el Himno Migrante, interpretado por el Colectivo Legado de Grandeza, cuya letra refleja la identidad de quienes han dejado su tierra, pero la llevan consigo a donde van.

Premios del Gran Sorteo Especial No. 303

Con una emisión de 4 millones de cachitos, cada uno con un costo de 200 pesos, el sorteo ofrece una bolsa acumulada de más de 424 millones de pesos, incluyendo:

10 premios de 25.5 millones de pesos (Premio Mayor dividido)

5 premios de 10 millones

5 premios de 5 millones

15 premios de 1 millón

18 premios de 500 mil pesos

25 premios de 250 mil pesos

50 premios de 100 mil pesos

2 premios por aproximación de 1.1 millones

2 premios por aproximación de 550 mil pesos

3,999 premios por terminación de 7 mil pesos

3,999 premios por terminación de 5 mil pesos

39,999 reintegros

La transmisión en vivo podrá seguirse a través del canal oficial de YouTube de Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

Con este gesto, el gobierno de México reafirma que la distancia no borra el vínculo, y que a cada migrante se le honra, se le abraza y se le incluye como parte esencial de la transformación nacional.