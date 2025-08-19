IMSS reporta avances de la Estrategia 2-30-100 en cirugías y consultas médicas

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, presentó los avances de la Estrategia 2-30-100, orientada a incrementar la productividad del sistema de salud mediante la realización de más cirugías y consultas en menos tiempo.

Zoe Robledo (X)

De acuerdo con el informe, hasta la fecha se han realizado 953 mil 872 cirugías, lo que representa un avance del 45% respecto a la meta anual de 2 millones 2 mil 75 procedimientos. En cuanto a consultas de especialidad, se reportaron 16.1 millones, alcanzando un 50% de avance respecto a la meta de 30.6 millones; mientras que en medicina familiar se brindaron 63.1 millones de consultas, que representan el 61% de la meta anual de 100 millones.

Zoé Robledo destacó que, gracias a esta estrategia, la productividad del sistema de salud pasó de una eficacia del 53% al 93% en la capacidad instalada, lo que refleja una mejora significativa en la atención a la derechohabiencia.

Asimismo, informó que este 18 de agosto se celebró por primera vez el Día de la Asistente Médica, con el fin de reconocer el trabajo de quienes atienden en primera instancia a la población en clínicas y hospitales del IMSS.