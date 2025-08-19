Logró periodo extraordinario sacar reformas importantes para el país: Gutiérrez Luna

Los presidentes de la Cámara de Diiputados y Senado, Sergio Gutiérrez y Gerardo Fernández Noroña

A unas semanas de que inicie el nuevo periodo ordinario de sesiones, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, reconoció que se han vivido momentos de debate intenso en el Congreso pero destacó que durante el periodo extraordinario se modificaron más de 20 instrumentos jurídicos y se aprobaron nuevas leyes que abarcaron desde seguridad, telecomunicaciones, medio ambiente y la búsqueda de personas desaparecidas, entre otras áreas.

Investigación e Inteligencia y la del Sistema de Seguridad Pública, junto con la de personas desaparecidas fueron de las más relevantes.

Gutiérrez Luna destacó que varias de esas 16 reformas que se aprobaron en el periodo extraordinario del segundo receso del primer año de ejercicio fueron por unanimidad de todas las fracciones parlamentarias.

El morenista reconoció momentos de debate intenso donde se expusieron los puntos de vista, la ideología, los proyectos de grupo parlamentario y se dio en términos generales, de forma ordenada y en buenos términos.

Al recordar que fueron siete sesiones, que incluyeron casi cien horas de trabajo y más de 500 oradoras y oradores, señaló que se hizo un esfuerzo desde la Presidencia de la Cámara para generar condiciones de equidad y de pluralidad, y donde todos sintieran que la conducción era justa.

En ese sentido, comentó que la Cámara de Diputados es una arena política, donde muchas veces se dan debates fuertes, intensos, de contraste, con muchas opiniones relevantes que pueden, incluso, encender los ánimos, “pero todo transcurrió finalmente con normalidad”.

Tras estos debates, agregó, “logramos llegar siempre a las votaciones en los tableros, ya con calma para que se dieran los resultados que las mayorías así establecieron y también reconocer algo muy importante muchas leyes o reformas se dieron por unanimidad, es un dato relevante, muchas fueron por unanimidad”.

Algunas de las reformas aprobadas por diputados y senadores durante el extraordinario fueron:

Reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal: lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares, la Ley General de Población: fortalecimiento de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.

Nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión: abrogación de la Ley Federal anterior en la materia.

Nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.

Nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Nueva Ley de la Guardia Nacional y reformas relacionadas: reestructuración de Leyes Orgánicas y militares, y nuevo diseño de la Guardia Nacional, entre otras.