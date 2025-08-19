Oaxaca y Chiapas con lluvias intensas; se prevén tormentas y calor extremo en gran parte del país

Lluvias en México (Andrea Murcia Monsivais)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este martes 19 de agosto, el monzón mexicano, canales de baja presión, la onda tropical número 23 y la entrada de aire húmedo del Caribe y golfo de México provocarán lluvias de distintas intensidades en gran parte del país.

Las precipitaciones más fuertes se concentrarán en Oaxaca y Chiapas, donde se prevén acumulados de hasta 150 mm, acompañados de descargas eléctricas, caída de granizo y rachas de viento que podrían superar los 60 km/h. También se esperan tormentas muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.

Al mismo tiempo, persistirá el ambiente extremadamente caluroso en el norte del país. En el noreste de Baja California las temperaturas superarán los 45 °C, mientras que en estados como Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas oscilarán entre 40 y 45 °C.

Lluvias

Intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (oeste) y Chiapas (oeste)

Oaxaca (oeste) y Chiapas (oeste) Muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo

Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo Fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Nuevo León, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Estado de México, Morelos, Puebla, Tamaulipas, Tabasco y Campeche

Viento

30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Sonora y Sinaloa

Altas temperaturas

Más de 45 °C : Baja California (noreste)

: Baja California (noreste) 40 a 45 °C: Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste), Coahuila (noreste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste)

Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste), Coahuila (noreste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste) 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, Zacatecas (sur), San Luis Potosí (centro y este), Nayarit, Jalisco, Michoacán (suroeste), Querétaro (norte), Hidalgo (noreste), Puebla (norte y suroeste), Guerrero, Oaxaca, Chiapas (suroeste), Veracruz, Tabasco (este), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Recomendaciones:

Las autoridades de Protección Civil exhortaron a la población a extremar precauciones, y en esta temporada de ciclones tropicales, si su techo es de lámina o materiales ligeros, se recomienda revisarlo y reforzarlo.