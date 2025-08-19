Obras de hospitales en Oaxaca, CDMX y Tamaulipas en proceso, anuncia Batres

El director general del ISSSTE, Martí Batres, informó sobre los avances que ha tenido el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en materia de atención médica e infraestructura hospitalaria, con el objetivo de mejorar el acceso a la salud para los derechohabientes.

Martí Batres presentó su primer informe mensual al frente del ISSSTE (Especial)

Batres detalló que, desde el pasado 1 de julio, se han realizado 3 mil 68 intervenciones quirúrgicas, a las que recientemente se sumaron otras 2 mil 217, alcanzando un 72.26% de avance en el programa especial de atención médica. Este esquema fue lanzado con la meta de abatir el rezago en cirugías de cataratas, rodilla y próstata, a través de jornadas intensivas que concentran equipos de especialistas en hospitales regionales y generales.

En cuanto a infraestructura, el funcionario destacó el inicio de la construcción del nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad en Oaxaca, que sustituirá al antiguo hospital Presidente Benito Juárez. El nuevo complejo contará con instalaciones modernas bajo el modelo de hospitales de torre y permitirá ampliar la cobertura de atención médica, en especial para los maestros de la región.

Asimismo, en la Ciudad de México comenzó la demolición del antiguo hospital Doctor Gonzalo Castañeda en Tlatelolco, cerrado desde hace 13 años y convertido en un foco de insalubridad. En su lugar se edificará una nueva unidad médica con una inversión inicial superior a 44 millones de pesos.

De manera adicional, Batres anunció la construcción de una unidad de medicina familiar en Díaz Ordaz, Tamaulipas, con recursos por 11.7 millones de pesos.