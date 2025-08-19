Piden en PRI comparecencia de director de Tren Maya tras accidente

CDMX — El director del Tren Maya, Óscar David Lozano, debe comparecer de manera inmediata, luego de que este martes otro convoy se vio involucrado en un accidente, registrado a las a13:48 horas en la estación Izamal, Yucatán, pidió el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira

El legislador coahuilense dijo que urge saber viabilidad económica, futuro del proyecto, estado de la obra, derrama económica, daños al medio ambiente, aforos y subsidios.

“Se confirma la necesidad de la comparecencia del director del #TrenMaya ante las y los legisladores que conforman la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Urge saber, entre otras cosas: viabilidad económica, futuro del proyecto, estado de la obra, derrama económica, daños al medio ambiente, aforos y subsidios”, manifestó el diputado.