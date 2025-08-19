Preocupa a Banco Mundial bajo crecimiento económico que arrastra México

Banco Mundial expresa preocupación por bajo crecimiento económico de México. Banco Mundial (La Crónica de Hoy)

El Banco Mundial reconoció los resultados gubernamentales en el combate a la pobreza pero expresó su preocupación por el bajo crecimiento económico que arrastra México desde hace varios años.

“En el largo plazo, México ha tenido una tasa de recuperación muy leve y baja en comparación internacional, y eso debería ser uno de los principales retos a futuro de su país”, advirtió el Economista líder para América Latina del Banco Mundial, Samuel Freje Rodríguez.

Entrevistado en el marco del foro “Nuevas perspectivas de los ODS sobre pobreza y desigualdad”, organizado por el Senado, el funcionario aseveró que más allá de la reducción de la pobreza, la principal preocupación para el Banco Mundial es la falta de crecimiento económico de México en los últimos años

“Se requiere crecimiento económico…”, recalcó

No obstante aclaró que debe ser un crecimiento inclusivo donde se formalice al empleo informal y se atienda al sector agrícola del país conformado en su mayoría por un sector vulnerable como los trabajadores del campo y campesinos.

Destacó la importancia de los programas sociales en el combate a la pobreza en México pero insistió en que la economía del país debe crecer pues en la medida que sea más grande, habrá más recursos para canalizarlos a salud y educación de millones de mexicanos.

Las expectativas de crecimiento para México en 2025 son bajas, con la encuesta de especialistas del Banco de México (Banxico) proyectando un crecimiento de alrededor del 0.18%, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estimando un 0.4%. E

stas proyecciones reflejan una desaceleración impulsada por las tensiones comerciales globales, las políticas arancelarias de Estados Unidos, las condiciones financieras restrictivas y una falta de inversión, que afecta la competitividad de las exportaciones y la inversión en el país.