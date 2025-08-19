“Problemas compartidos, soluciones compartidas”, revira EU tras negativa de Sheinbaum sobre acuerdo con la DEA

El Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson (EFE)

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionara la veracidad de la información atribuida a la DEA, la Embajada de Estados Unidos en México confirmó la cooperación de esa agencia en el Proyecto Portero que busca desmantelar a los llamados gatekeepers o porteros de los cárteles, quienes controlan los corredores de contrabando en la frontera suroeste de Estados Unidos.

“Problemas compartidos, soluciones compartidas. #SegurosJuntos”, reviró la embajada que encabeza Ronald Johnson en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Ello luego de que a presidenta Sheinbaum Pardo negó en su conferencia matutina que exista colaboración con la oficina antinarcóticos.

La DEA presentó en la víspera el Proyecto Portero, una nueva estrategia que busca desmantelar a los llamados gatekeepers o porteros de los cárteles, quienes controlan los corredores de contrabando en la frontera suroeste de Estados Unidos.

El Proyecto Portero incluye un programa intensivo de varias semanas en un centro de inteligencia en la frontera suroeste donde investigadores mexicanos trabajarían junto a agentes estadounidenses, fiscales, militares y especialistas en inteligencia para Identificar objetivos comunes, diseñar estrategias conjuntas de aplicación de la ley y fortalecer el intercambio de información en tiempo real.

Sin embargo, durante su conferencia matutina del 19 de agosto, la mandataria federal aseguró que el comunicado de la DEA fue emitido sin consultar a su gobierno.

“No hay ningún acuerdo con la DEA. Emitieron el comunicado, no sabemos con base en qué. Nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo, ninguna de las instituciones de seguridad”, estableció

Sheinbaum precisó que lo único vigente es un curso de capacitación en Texas dirigido a elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Además, recordó que el único entendimiento binacional en materia de seguridad es el establecido con el Departamento de Estado de Estados Unidos, mismo que ya está por concluir.

Con este posicionamiento, el gobierno de México descartó oficialmente cualquier participación en la estrategia anunciada por la DEA bajo el nombre de “Proyecto Portero”.