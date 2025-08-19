Sheinbaum atribuye salida de millones de mexicanos de la pobreza al cambio de modelo económico de 2018

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo vinculó la reducción de la pobreza en México con el modelo de desarrollo impulsado desde diciembre de 2018, destacando que los programas de bienestar no operan de manera aislada, sino como parte de una estrategia integral de la Cuarta Transformación.

La Presidenta Claudia Sheinbaum fue certera al asegurar que en México nadie manda más que el pueblo (EFE)

Durante la conferencia matutina de este martes, la mandataria explicó que las políticas sociales incluyen la pensión universal para adultos mayores, apoyos a personas con discapacidad, becas para estudiantes de nivel medio superior y estímulos al sector agrícola, complementadas con inversión en obra pública y medidas para impulsar el desarrollo económico.

Sheinbaum también resaltó acciones en educación y salud, como aumentos salariales al magisterio, basificación de docentes, cancelación de la reforma educativa y el fortalecimiento del sistema IMSS-Bienestar, que busca garantizar acceso universal a servicios de salud.

Sobre el sector salud, la presidenta indicó que los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) permitirán un análisis detallado en próximas conferencias, aunque enfatizó que la política social actual prioriza a la población de menores recursos, a diferencia del modelo previo que beneficiaba a sectores de mayores ingresos.

De acuerdo con datos del INEGI, entre 2018 y 2024 13.4 millones de mexicanos salieron de la pobreza, incluidos 1.7 millones en pobreza extrema, y la tasa general de pobreza se redujo a 29.6%, la más baja registrada. El gobierno atribuye estos logros a las políticas laborales y sociales de la Cuarta Transformación, así como a los aumentos al salario mínimo.