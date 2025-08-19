Sheinbaum cuestiona la llegada de “El Mayo” Zambada a EU y exige pruebas sólidas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó este martes al gobierno de Estados Unidos sobre la posible negociación con Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, en el marco de su acuerdo de culpabilidad ante la justicia estadounidense. La mandataria destacó que, si bien Washington designó a los cárteles como “organizaciones terroristas internacionales” durante la administración de Donald Trump, ahora busca acuerdos con sus miembros, lo que genera contradicciones.

Presidenta Claudia Sheinbaum (Presidencia de México/EFE)

“¿Cómo explican entonces que no negocian con terroristas?”, preguntó Sheinbaum en la conferencia matutina en Palacio Nacional, recordando el caso del general Salvador Cienfuegos, donde Estados Unidos no entregó pruebas suficientes tras la solicitud de México.

La presidenta insistió en que el gobierno mexicano sigue demandando información sobre cómo Zambada llegó a territorio estadounidense y pidió que cualquier acuerdo esté respaldado con pruebas sólidas que permitan a la Fiscalía General de la República investigar a los implicados y, de ser necesario, solicitar órdenes de aprehensión.

Sheinbaum enfatizó que la colaboración con Estados Unidos será siempre bienvenida, pero con transparencia y evidencia, para evitar repetir situaciones en las que la información proporcionada no garantiza resultados judiciales en México.