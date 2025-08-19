Sheinbaum desmiente colaboración con la DEA en el llamado “Proyecto Portero”

A menos de 24 horas de que la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) anunciara el lanzamiento del “Proyecto Portero” como una iniciativa conjunta con México para combatir a los cárteles de la droga, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó la existencia de cualquier acuerdo de colaboración con la agencia estadounidense.

Durante su conferencia matutina del 19 de agosto, la mandataria federal aseguró que el comunicado de la DEA fue emitido sin consultar a su gobierno y subrayó: “No hay ningún acuerdo con la DEA. Emitieron el comunicado, no sabemos con base en qué. Nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo, ninguna de las instituciones de seguridad”.

Sheinbaum precisó que lo único vigente es un curso de capacitación en Texas dirigido a elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Además, recordó que el único entendimiento binacional en materia de seguridad es el establecido con el Departamento de Estado de Estados Unidos, mismo que ya está por concluir.

En cuanto a la coordinación en temas de seguridad, la presidenta reconoció que existe comunicación con el Comando Norte, la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pero insistió en que “cada quien opera en su territorio”.

Con este posicionamiento, el gobierno de México descartó oficialmente cualquier participación en la estrategia anunciada por la DEA bajo el nombre de “Proyecto Portero”.