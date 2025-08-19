Universidad del Conde pide a Sheinbaum frenar difamación contra médicos y su comunidad académica

Rector de la Universidad del Conde, Marco Antonio Conde Pérez

El rector de la Universidad del Conde, Marco Antonio Conde Pérez, encabezó una manifestación frente a los Juzgados Civiles de la Ciudad de México, acompañado por estudiantes de la institución, para exigir el cese de lo que calificaron como una campaña de difamación emprendida por la youtuber Sandy Aguilera en contra de médicos vinculados con la universidad.

El rector señaló que Aguilera, sin contar con formación periodística, ha tenido acceso a las conferencias presidenciales desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, donde ha actuado “como reportera y juez” al acusar a profesionales de la salud de negligencia médica y de estar relacionados con muertes derivadas de procedimientos estéticos.

Afirmó que, mientras decenas de fallecimientos en cirugías practicadas por miembros del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (CMCPER) no se difunden públicamente, los señalamientos hacia la Universidad del Conde han provocado un daño económico que supera los 35 millones de pesos.

La institución reprochó que las conferencias presidenciales se utilicen como plataforma para difundir acusaciones que, dijo, afectan a cientos de médicos en diversas partes del país. En ese sentido, adelantó que realizarán nuevas movilizaciones tanto en la Ciudad de México como en Veracruz, donde se encuentra su sede principal, con protestas frente a oficinas de la Secretaría de Educación Pública.

Asimismo, la comunidad universitaria informó que solicitará una reunión con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para pedir su intervención en este caso.