Exhibe Lilly Téllez a Adán Augusto en transmisión en vivo; “narco”, acusa; morenistas enfurecen

aa

Adán Augusto López durante la transmisión en vivo de la senadora del PAN, Lily Téllez

La transmitió en Facebook Live que realizó la senadora Lily Téllez desde el Salón de Plenos de la antigua casona de Xicoténcatl, donde lanzó fuertes acusaciones contra Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado, a quien señaló de ser “líder del Cártel de La Barredora” provocó un “choque” con morenistas que buscaron descalificarla con todo tipo de señalamientos para arropar a su líder.

“El líder de un cártel, en lugar de irse a la cárcel, está aquí protegido por Sheinbaum, operando en el Senado…”, fustigó la panista al mostrar con su teléfono a un Adán Augusto sentado en su escaño que observaba y maniobraba en el pleno del senado.

Téllez aseguró que existen pruebas recabadas por las Fuerzas Armadas que lo vinculan con la organización criminal, entre ellas presuntas llamadas telefónicas.

“¿Cómo es posible a qué grado se ha llegado que el líder de un cártel, que hay pruebas, el ejército tiene pruebas, esté aquí en el Senado? Y sus queridas familias mexicanas, por eso México está como está”, levantaba la voz para que Adán Augusto la escuchara

Pero durante la transmisión en vivo, la panista también criticó a otros senadores, a quienes acusó de respaldar y proteger al exfuncionario tabasqueño.

No se debe normalizar la presencia de personajes ligados al crimen organizado en la vida política del país, recalcó

“No dejemos de denunciar esto, no les tengan miedo. Tenemos que defender a México de estos narcopolíticos”, dijo mientras Adán Augusto se levantaba de su asiento un tanto incómodo por las palabras de Téllez y se alejaba de la panista.

Al percatarse de la transmisión, el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, pidió al PAN, poner orden en su bancada y según él con sorna, señaló que alguien con problemas domésticos andaba buscando “una barredora”.

La senadora del PT, , Yeidkol Polevnsky también se sumó a la defensa de Adán Augusto, y pidió traer una camisa de fuerza o un psiquiatra para meter en orden a Lilly Téllez a quien no aludió por su nombre.

Las acusaciones se dan en un contexto de creciente controversia luego de que se revelaran presuntos vínculos entre López Hernández y Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco señalado como líder de “La Barredora”.