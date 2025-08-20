Exige oposición comparecencia de director del Tren Maya tras accidente; “muchos descarrilamientos”, alerta

Tren Maya sufrió un percance en la estación Izamal en Yucatán

Tras el percance ocurrido en la estación Izamal, Yucatán, donde uno de los trenes salió de la vía al rozar a otro tren, la oposición en el Senado exigió la comparecencia del general Óscar David Lozano Águila del director del Tren Maya para esclarecer los hechos e incluso demandaron la suspensión temporal de operaciones de ese medio de transporte para revisar rutas y condiciones.

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, consideró el Tren Maya como un “monumento a la improvisación” y criticó la falta de estudios ambientales así como la desviación presupuestal, que pasó de 150 mil a más de 500 mil millones de pesos.

“Sí, sería muy conveniente que viniera a comparecer y que explicara de principio fin. ¿Cómo puede ser que una obra que iba a costar 150 mil millones, terminó costando más de 500 mil millones? ¿Y cómo puede ser que un proyecto de esa magnitud no contaba con los estudios en materia ambiental, y ha tenido ya tantos descarrilamientos? Porque esto que ocurrió no es un hecho aislado, es algo que se ha venido repitiendo”, exigió

Anaya insistió en que la comisión investigadora del percance sea transparente y objetiva.

El coordinador del PRI, Manuel Añorve coincidió en la urgencia de que se esclarezcan los hechos y consideró que no sería una medida exagerada suspender temporalmente las operaciones para revisar rutas y condiciones.

“Es algo que no solamente se debe de investigar a fondo, debe de haber resultados, porque un descarrilamiento de un tren Maya que costó tantos miles de millones de pesos, que es inoperante, que tiene pues obviamente saldos todavía inconclusos. Pero, que además está costando mucho dinero el poder mantener esta obra faraónica del expresidente Andrés Manuel López Obrador”, afirmó.

Mientras Morena a través del senador, Antonino Morales Toledo consideró irresponsable anteponer especulaciones políticas a los hechos y los resultados de los expertos que ya revisan esa situación y refrendó el compromiso del oficialismo con la verdad y la rendición de cuentas, basada en evidencia, no en un uso faccioso.

“Toda obra de gran envergadura, como el Tren Maya, está sujeta a estrictos protocolos de supervisión. El incidente ya fue informado de manera transparente al pueblo por la presidenta Claudia Sheinbaum , y como es debido, la investigación técnica especializada ya está en curso”, estableció

El vicecoordinador de Morena, Ignacio Mier, minimizó el percance y pidió no magnificar el incidente.

Señaló que los accidentes forman parte de un sistema de transporte masivo que recorre miles de kilómetros y que se harán revisiones técnicas y activación de fianzas correspondientes sin afectar el funcionamiento general del Tren Maya.