Histórica inversión para distritos de riego; garantizar el agua como un derecho

Vía la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el gobierno federal anunció, como parte de México se Tecnifica, una inversión de más de 60 mil millones de pesos para garantizar el uso eficiente del agua en la agricultura y para que esta se destine también para consumo humano.

La empresa será desarrollada mediante la tecnificación de los Distritos de Riego situados en diferentes puntos del país, de los cuales seis ya están en marcha y 10 en licitación. Se trata de distritos ubicados en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Durango, Tamaulipas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Morelos y la Zona Metropolitana del Valle de México

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que México se Tecnifica constituye un programa histórico e inédito que se conjura en mancuerna con los agricultores y cuyo objetivo estriba en recuperar el triple de agua que se consume anualmente en la Ciudad de México y distribuirla en zonas urbanas para garantizar como un derecho el acceso al agua. La meta es clara, “tecnificar más de 200 mil hectáreas, recuperar 2 mil 800 millones de metros cúbicos (m3) y destinarlos para consumo humano”, agregó la mandataria, quien se hizo acompañar por Efraín Morales López, director general de la Conagua, y por el subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola, Aarón Mastache Mondragón; este último, funcionario que detalló que por medio de la tecnificación se atenderán canales deteriorados, canales de tierra, presas derivadoras dañadas, compuertas en mal estado y parcelas de agua rodada.

De acuerdo con la explicación del personal directivo de Conagua, México se Tecnifica tiene dos componentes que son: Infraestructura Mayor, es decir, por donde se conduce el agua de las presas a las parcelas, en la que se realizarán acciones de revestimiento y entubamiento de canales, instalación de compuertas automatizadas y de un sistema de medición (con lo cual se proyecta recuperar hasta el 40 por ciento de agua) y Tecnificación Parcelaria, esto para la recuperación de hasta el 55 por ciento del agua con acciones como la nivelación de tierras, el revestimiento de canaletas, la instalación de tuberías multicompuertas y la utilización de sistemas de riego por goteo, aspersión y microaspersión.

Mastache Mondragón enfatizó que, de los Distritos de Riego que serán intervenidos, están en marcha seis; de Sinaloa los distritos son 010 Culiacán-Humaya y 075 Río Fuerte; de Tamaulipas los distritos 025 Bajo Río Bravo y 026 Bajo Río San Juan; así como de Guanajuato el distrito 011 Alto Río Lerma; y de Aguascalientes el 001 Pabellón.

Asimismo, aclaró que 10 están en licitación: de Sonora, los distritos 038 Río Mayo y 041 Río Yaqui; de Coahuila y Durango, el distrito 017 Región Lagunera; de Morelos, el distrito 016; de Michoacán, el distrito 020 Morelia-Queréndaro; de Chihuahua los distritos 005 Delicias y 009 Valle de Juárez; mientras que, de la Zona Metropolitana del Valle de México, los distritos 003 Tula, 100 Alfajayucan y 112 Ajacuba.

Finalmente destacó como parte de la estrategia, la implementación del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, a través del cual se han entregado mil 659 mdp para el resto de los distritos de riesgo del país.