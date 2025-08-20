IMR alista Feria del Libro de Relaciones Internacionales

El Instituto Matías Romero, dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, celebrará la Feria del Libro de Relaciones Exteriores, su edición número 13, del 4 al 6 de septiembre.

El evento, de periodicidad anual en la sede del IMR permitirá a la SRE dar a conocer la producción editorial en materia de relaciones internacionales, política exterior, diplomacia, así como en derecho internacional y economía, entre otras disciplinas, además de fomentar entre el público asistente la reflexión y el intercambio de ideas al tiempo que cataliza la conversación entre la academia, los funcionarios de la Cancillería y de otras dependencias, el cuerpo diplomático acreditado en México y los estudiantes.

Durante dos días, la FLRI contará con la participación de más de 50 expositores entre universidades, casas editoriales, centros de pensamiento, dependencias gubernamentales, embajadas y organismos internacionales acreditados en nuestro país.

Asimismo, el Instituto anunció presentaciones editoriales y mesas temáticas dedicadas al intercambio de ideas y la reflexión sobre una política exterior humanista.

La feria se realizará en República de El Salvador 47, Centro Histórico, CDMX.