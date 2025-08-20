Nacional

El SMN advierte sobre tormentas acompañadas de granizo y descargas eléctricas, además de temperaturas que superarán los 45 °C en el norte del país

Lluvias intensas azotarán Tamaulipas, Nayarit, Jalisco y Chiapas por efecto del monzón mexicano

Por Tamara Ramírez Villegas
Lluvias en México (Galo Cañas Rodríguez)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles, debido al monzón mexicano, canales de baja presión y el paso de las ondas tropicales 23 y 24, este miércoles se pronostican lluvias intensas en Tamaulipas, Nayarit, Jalisco y Chiapas, además de precipitaciones de distintas intensidades en más de 20 estados.

Las tormentas estarán acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento de hasta 60 km/h, condiciones que podrían reducir la visibilidad en carreteras, incrementar los niveles de ríos y arroyos.

Al mismo tiempo, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del territorio nacional, con temperaturas que podrían superar los 45 °C en Baja California y Sonora, y alcanzar entre 40 y 45 °C en Baja California Sur, Sinaloa y Coahuila.

Lluvias

  • Intensas (75 a 150 mm): Chiapas (sur)
  • Muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco
  • Fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Viento

  • 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato y Oaxaca

Altas temperaturas

  • Más de 45 °C:Baja California (noreste)
  • 40 a 45 °C: Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (norte y este) y Tamaulipas (oeste)
  • 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Recomendaciones

El SMN exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil, evitando cruzar zonas inundadas y no permanecer en exteriores durante tormentas eléctricas.

Tendencias