Lluvias intensas azotarán Tamaulipas, Nayarit, Jalisco y Chiapas por efecto del monzón mexicano

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles, debido al monzón mexicano, canales de baja presión y el paso de las ondas tropicales 23 y 24, este miércoles se pronostican lluvias intensas en Tamaulipas, Nayarit, Jalisco y Chiapas, además de precipitaciones de distintas intensidades en más de 20 estados.
Las tormentas estarán acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento de hasta 60 km/h, condiciones que podrían reducir la visibilidad en carreteras, incrementar los niveles de ríos y arroyos.
Al mismo tiempo, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del territorio nacional, con temperaturas que podrían superar los 45 °C en Baja California y Sonora, y alcanzar entre 40 y 45 °C en Baja California Sur, Sinaloa y Coahuila.
Lluvias
- Intensas (75 a 150 mm): Chiapas (sur)
- Muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco
- Fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
Viento
- 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato y Oaxaca
Altas temperaturas
- Más de 45 °C:Baja California (noreste)
- 40 a 45 °C: Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (norte y este) y Tamaulipas (oeste)
- 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
Recomendaciones
El SMN exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil, evitando cruzar zonas inundadas y no permanecer en exteriores durante tormentas eléctricas.