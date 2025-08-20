México refuerza acciones para proteger a las abejas y fortalecer la apicultura

Sexto Foro de Abejas Melíferas

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, anunció que el Gobierno de México prepara un plan de acción para atender los casos de mortandad de abejas, provocado principalmente por el uso indebido de plaguicidas.

Durante el Sexto Foro de Abejas Melíferas y Apicultura, Berdegué adelantó que el protocolo se desarrolla junto con la Secretaría de Medio Ambiente y contará con la participación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para actuar de manera inmediata ante denuncias.

El funcionario destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo incluyó a la apicultura dentro del Plan México y del programa Cosechando Soberanía, que ofrece acompañamiento técnico, financiamiento accesible y comercialización justa. También subrayó la incorporación de productoras y productores a las Escuelas de Campo, con el fin de impulsar prácticas agrícolas sustentables. Además, los apuntan a que los apicultores han sido beneficiados a través del programa Alimentación para el Bienestar, con el cual se hace la compra directa de miel a precios justos y su comercialización en las Tiendas Bienestar.

El director de Producción Ganadera, Arturo Macosay, llamó a reforzar la protección de los polinizadores y reconoció la relevancia de la apicultura no solo en la generación de divisas, sino también en la conservación de la biodiversidad y la seguridad alimentaria.

También resaltó que nuestro país cuenta con más de 2.3 millones de colmenas y al menos 46 mil apicultoras y apicultores, cuya producción anual de 59 mil toneladas de miel representa más de 3 mil millones de pesos, consolidando al sector como una de las principales actividades pecuarias de exportación.