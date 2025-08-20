Ratifica Permanente a Genaro Lozano como embajador de México en Italia; rechaza oposición nombramiento

g

Genaro Lozano con la titular de la Secretaria de Mujeres, Citlalli Hernández

Entre críticas del PRI y PAN, , el Pleno de la Comisión Permanente ratificó con 25 votos a favor y 9 en contra, el nombramiento presidencial del ex conductor de noticias, Genaro Lozano como embajador de México en Italia, quien fue cuestionado por su falta de neutralidad para representar a nuestro país en esa nación europea.

La oposición también acusó que el conductor de noticias no forma parte del Servicio Exterior Mexicano y por ello pidieron disculpas a este órgano e incluso a Italia, pues “no merecen este nombramiento”.

“Ofrecemos en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional una disculpa al Servicio Exterior Mexicano, porque el Servicio Exterior y la República de Italia no merecen esta propuesta”, fustigó el PAN a través del diputado, Federico Döring Casar

El panista cuestionó el nombramiento por el hecho de que el académico escribió un artículo en el que demeritó la actuación de Giorgia Meloni como primera ministra de Italia, a quien comparó con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Todos mexicano tiene derecho a pensar como le venga en su forma de ver el mundo, como le plazca ver el mundo en el que habita y en el que hace libertad de expresión. Pero, esta es una posición que representa al Estado mexicano, cuando se quiera nominar a alguien para que tenga una postura ideológica y propagandística de un régimen se le puede postular para senador o diputado, y que defienda ese credo, pero no que falta a la representación neutral de todos los mexicanos”, estableció

Por su parte, el vicecoordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, enunció que su partido votaría en contra, porque Genaro Lozano no es integrante del Servicio Exterior Mexicano (SEM).

“La sola propuesta tiene méritos académicos y, eso no está acá a discusión, pero no los tiene prácticos. Le está quitando el ascenso a cónsules y a otro personal de la Cancillería para ocupar el rango de embajador”, acusó.

Carolina Viggiano, secretaria general del PRI y senadora, ironizó que lo único que falta es que desde el Ejecutivo Federal se proponga a “Lord Molécula” para un cargo en el Servicio Exterior Mexicano.

En la misma sesión, el pleno también ratificó el nombramiento de Francisco de la Torre Galindo como embajador de México en la República de Indonesia.

Durante su intervención, Lozano expresó su agradecimiento a la presidenta Sheinbaum por el encargo y reconoció el apoyo del canciller Juan Ramón de la Fuente y del equipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores durante el proceso de nombramiento.

El analista político resaltó la importancia estratégica de Italia para México, subrayando que la relación bilateral cumple 150 años y se basa en la confianza mutua, la cooperación en foros multilaterales como el G20 y la OCDE, así como en un comercio que supera los 11 mil millones de euros, lo que convierte a Italia en uno de los principales socios comerciales de México.

Añadió que también se busca fortalecer la relación con Malta, Albania y San Marino, países con los que México mantiene vínculos más recientes.

En su plan de trabajo, Lozano presentó ocho ejes principales entre ellos fortalecer la cooperación económica y comercial, buscando equilibrar la balanza comercial y atraer inversiones italianas, especialmente al sureste del país.

Impulsar la relación política y diplomática, incluyendo la reactivación de la Comisión Binacional México-Italia, promover la cultura y el turismo mexicano en Italia y las otras repúblicas, Fomentar la cooperación en educación e investigación, aumentando los intercambios académicos y cátedras de estudios mexicanos.