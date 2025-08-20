Tormenta provoca inundaciones y caos vial en Guadalajara

Una fuerte tormenta azotó la mañana de este miércoles al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y generó caos vial, encharcamientos e inundaciones en distintas zonas de la ciudad.

Inundación (Cortesía)

Los trayectos habituales de 10 minutos llegaron a prolongarse hasta 40 debido a las grandes congestiones viales. Algunos transeúntes señalaron que optaron por caminar ante la falta de camiones del transporte público.

Entre las colonias más afectadas se encuentran Moderna, Americana, Santa Teresita y Chapultepec, donde el agua acumulada hizo casi imposible el tránsito. En el sur del AMG se reportaron encharcamientos considerables en avenidas como López Mateos, Mariano Otero, Patria, Cruz del Sur y Periférico Sur.

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) informó que la Línea 1 del Tren Ligero detuvo operaciones debido al alto nivel de agua en la interestación 18 de Marzo–Isla Raza. Como medida emergente se habilitó un servicio provisional.

Inundación MiTren Línea 1 (Toma de pantalla)

Imágenes compartidas en redes sociales muestran fuertes inundaciones en puntos como Isla Raza y el Mercado de Abastos, donde resultaba imposible transitar.

Inundación en Mercado de Abastos (Cortesía)

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. La alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, compartió en redes sociales información del Gobierno municipal con las zonas a evitar y llamó a la población a extremar precauciones.