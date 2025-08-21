Adidas se disculpa con comunidades oaxaqueñas por plagio de diseño de huarache

Oaxaca Slip-on, diseños polémicos de Adidas (@CorresponsalsMX/X)

Directivos de Adidas arribaron este jueves al municipio de Villa Hidalgo Yalalag, Oaxaca, para ofrecer disculpas públicas por el polémico diseño del estadounidense Willy Chavarría que el pueblo indígena catalogó como “plagio del diseño de sus huaraches”.

En un evento realizado en el municipio, los empresarios fueron recibidos y dialogaron directamente con autoridades locales sobre el plagio que se cometió semanas atrás donde se presentó el calzado “Oaxaca Slip-On”, inspirados en los diseños del pueblo originario, pero estos fueron realizados sin autorización.

En su mensaje, la directora legal y de cumplimiento de Adidas, mencionó que se entiende las molestias que esto ha generado.

“A nombre de Adidas de México, brindamos nuestro más sincero reconocimiento y respeto hacia la riqueza cultural de las comunidades indígenas de México, así como el profundo, significado simbólico y tradicional de su valioso legado artesanal. Entendemos que esta situación pudo haber causado malestar, por lo cual les ofrecemos una disculpa pública”, destacó.

Asimismo, informó que a partir de ahora se trabajara conjuntamente con estas comunidades.

“Evitaremos actuar sin su guía y colaboración en el futuro y reiteramos nuestro compromiso de trabajar de manera colaborativa con la comunidad, estableciendo un diálogo basado en el respeto, escucha y el reconocimiento de su herencia cultural“, finalizó.