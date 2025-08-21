Canciller acude a supervisar oficina de pasaportes en Valle de Chalco

Juan Ramón de la Fuente visitó la nueva oficina municipal de enlace para la emisión de pasaportes en Valle de Chalco, Estado de México

El canciller Juan Ramón de la Fuente asistió a supervisar la operación de la oficina municipal de enlace para la emisión de pasaportes en Valle de Chalco, Estado de México, dónde se brindará servicio a los habitantes de los nueves municipios de la zona oriente del Estado de México.

El objetivo de estas oficinas es acercar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a las personas y que éstas reciban servicios de manera ágil, eficiente y digitalizada para evitar que caigan en manos de los famosos gestores o “coyotes”, quienes hacen negocio de las necesidades de la gente.

De la Fuente señaló que actualmente la SRE emite alrededor de 4 millones de pasaportes, que cuentan con más de 50 medidas de protección convirtiéndolo en uno de los documentos más seguros del mundo.

El canciller estuvo acompañado del secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte, y el presidente municipal de Valle de Chalco, Alan Velasco.