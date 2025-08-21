Homenajea Segob a Carmen Serdán y Leona Vicario

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, encabezó un homenaje a Leona Vicario y Carmen Serdán con motivo de sus aniversarios luctuosos, el 183 y el 77, respectivcamente.

Durante la conmemoración, realizada en el antiguo Palacio de Cobián, la titular de Segob recordó el legado de ambas figuras en la historia de México. En palabras de la funcionaria federal, su sentido de la justicia seguirá insuflando vida y motivación para la transformación de México.

En un acto solemne de remembranza, la bandera nacional fue izada a media asta, al tiempo que la secretaria enfatizó el ejemplo de ambas, cuya valentía, deseó, será un recordatorio de la fuerza de las mujeres en la historia patria.