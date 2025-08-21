Hospital de Psiquiatría del IMSS educa a pacientes con diabetes en el control de su enfermedad

Educación al paciente que vive con diabetes Los Centros de Atención a la Diabetes (CADIMSS) brindan acompañamiento al paciente con diabetes para mejorar el control de su enfermedad, fomentar el deseo de cuidarse, vivir mejor y procurar su bienestar

El Hospital de Psiquiatría con Medicina Familiar No. 10 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es líder en captación de pacientes con diabetes tipo 2 para integrarlos los Centros de Atención a la Diabetes (CADIMSS), donde se les imparten programas educativos para mejorar el control de su enfermedad y prevenir complicaciones graves.

Erika Eyamin Matua Pacheco, jefa de Trabajo Social de dicha unidad médica, explicó que a diario se atienden ocho grupos de pacientes (cuatro por la mañana y cuatro por la tarde) con cuatro integrantes por grupo, lo que permite un enfoque personalizado en el paciente, abordando temas importantes para el control metabólico, como la alimentación adecuada, el uso correcto del glucómetro, el manejo emocional, la toma adecuada de medicamentos y la práctica segura de actividad física.

Cabe mencionar que los pacientes llegan al servicio referidos por médicos familiares de su propia adscripción o de las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 7, 15 y 46, para integrarse a un programa educativo de 20 días.

“El CADIMSS no solo enseña a los pacientes a vivir con diabetes, los acompaña en un proceso de transformación, les ayudamos a reencontrarse con el deseo de cuidarse, de vivir mejor. Nos interesa que se enamoren de su propio bienestar”, dijo.

El doctor Emanuel Roldán Muñoz, director del Hospital Psiquiátrico con UMF No. 10, enfatizó que este éxito no sería posible sin el trabajo coordinado del personal operativo y directivo de la unidad. “La diabetes no se cura, pero se puede controlar, y en esta unidad hemos demostrado que, con compromiso y estrategia, se puede mejorar la calidad de vida de nuestros derechohabientes. Esto es resultado del esfuerzo conjunto de médicos, enfermeras, trabajadores sociales, asistentes médicas, psicólogos y nutriólogos, todos ellos construyen diariamente este modelo de atención que no solo educa, sino que cambia vidas”, afirmó.

El doctor Roldán Muñoz hizo un llamado a la población derechohabiente a conocer y acercarse a los módulos CADIMSS. “Queremos que cada persona con diabetes sepa que puede vivir bien, que puede controlar su enfermedad, y que en el IMSS encontrará las herramientas para hacerlo”.

En el CADIMSS los pacientes que viven con diabetes mellitus tipo 2, cuentan con un seguimiento médico programado por citas, atención integral por parte del personal de enfermería con pláticas educativas; personal médico da las consultas y valoración, así como atención en nutrición, psicología, activación física y educación médica.

Araceli Juárez García, jefa de Enfermería del nosocomio, destacó el papel de la promoción, prevención y educación en salud como ejes centrales del programa. “Aquí, el paciente aprende a conocer su cuerpo, su enfermedad y cómo cuidarse. Cada acción tiene un impacto en su salud futura. Prevenir complicaciones, como el pie diabético, daño renal o pérdida de la vista, es posible con información oportuna y acompañamiento”, explicó.