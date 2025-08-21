Identifican restos de Julián Martínez Ojeda, otro minero de la tragedia en Pasta de Conchos

Al día de hoy, se ha hecho la identificación de 23 mineros; todavía quedan dos más por confirmar (La Crónica de Hoy)

De acuerdo al Mando Unificado de Pasta de Conchos, fueron identificados los restos del minero Julián Martínez Ojeda tras ser recuperados de la mina, ubicada en el norte de Coahuila. La información se le dio a conocer de manera directa a los familiares de Martínez Ojeda, quienes posteriormente decidieron compartirla públicamente. Hasta el momento, son 16 familias las que han recibido la entrega digna de los restos, mientras que 5 más se encuentran en proceso.

El organismo precisó que la recuperación y entrega de restos seguirá durante los meses de agosto y septiembre. Al día de hoy, se ha hecho la identificación de 23 mineros; todavía quedan dos más por confirmar.

En este procedimiento, participan especialistas forenses de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Instituto Nacional de Medicina Genómica, los cuales tienen por cometido garantizar que haya rigor científico y transparencia para con las familias en cada una de las etapas de reconocimiento.

Este hallazgo está aunado al de los restos de Mauro Antonio Sánchez Rocha, el vigésimo de los mineros hasta ahora identificados, los cuales fueron localizados por el Mando Unificado el pasado 15 de agosto.