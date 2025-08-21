Precipitaciones muy fuertes en más de 10 estados por efecto del monzón mexicano

Lluvias en México (GALO CAÑAS/Galo Cañas Rodríguez)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este jueves el monzón mexicano, en combinación con canales de baja presión, circulación ciclónica en altura y la onda tropical 24, propiciará un amplio temporal de lluvias en gran parte del país.

Las precipitaciones más intensas se concentrarán en Chiapas, con acumulados de hasta 150 milímetros, mientras que se prevén lluvias muy fuertes en Sinaloa, Coahuila, San Luis Potosí, Nayarit, Michoacán, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.

El organismo advirtió que estas condiciones podrían reducir la visibilidad en carreteras, elevar los niveles de ríos y arroyos, y ocasionar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

En contraste, persistirá el ambiente extremadamente caluroso en el noroeste, con temperaturas superiores a 45 °C en Baja California y Sonora, y de entre 40 y 45 °C en Baja California Sur y Sinaloa.

Lluvias

Intensas (75 a 150 mm): Chiapas (sur)

Chiapas (sur) Muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco

Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco Fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Viento

20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato y Oaxaca

Altas temperaturas

Más de 45 °C : Baja California (noreste)

: Baja California (noreste) 40 a 45 °C: Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (norte y este) y Tamaulipas (oeste)

Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (norte y este) y Tamaulipas (oeste) 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Recomendaciones:

El SMN exhortó a la población a no cruzar zonas inundadas ni formar cadenas humanas durante crecidas de agua, ya que la fuerza de la corriente puede arrastrar personas u objetos. También pidió mantenerse alerta y atender las indicaciones de Protección Civil.