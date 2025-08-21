Reaparece Manuel Bartlett ahora en Senado; se reúne con Fernández Noroña

mmm

Manuel Bartlett sonriente en la oficina de Fernández Noroña

En medio de serie de señalamientos periodísticos que lo involucran en supuestas investigaciones en Estados Unidos, el ex director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz reapareció en el Senado donde sostuvo una reunión en privado con el presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña.

Apenas a mediados de julio Bartlett Díaz acudió al Palacio Nacional donde despacha la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum aunque no se reunió con ella, pues estaba de gira por el Estado de México.

De acuerdo a reportes de esa visita, Bartlett Díaz se reunió con integrantes de la consejería jurídica.

“Vino a ver a una persona que trabaja en consejería, el que fue su jurídico durante su periodo, me informaron que vino a eso”, explicó en su momento Sheinbaum

Este jueves, el ex secretario de Gobernación en el sexenio del priista, Miguel de la Madrid acudió al Senado donde se reunió con Fernández Noroña aunque no se informó el motivo del encuentro.

“Me visitó un patriota . Mi amigo Manuel Bartlett”, posteó Fernández Noroña en su cuenta de X al mostrar la fotografía del encuentro en el que se observa al ex priista enfundado en un traje gris, corbata color lila y sin sus tradicionales gafas que lo caracterizaron durante años.

Desde hace varias semanas, el nombre de Bartlett Díaz y su familia ha estado presente en los medios de comunicación por una supuesta investigación en su contra por parte de las autoridades de Estados Unidos, que supuestamente lo involucra en el asesinato del agente encubierto de la DEA Enrique Camarena, perpetrado en febrero de 1985 cuando el era el secretario de Gobernación en México.

Hace unos días también el Gabinete de Seguridad, negó que las cuentas bancarias de los familiares de Bartlett Díaz, fueran bloqueadas como señalaron algunos reportes periodísticos.

A través de sus redes sociales, la cuenta oficial del Gabinete de Seguridad detalló que tanto León Manuel Bartlett Álvarez -hijo del exfuncionario- como su pareja, Julia Abdalá Lemus, no forman parte de la Lista de Personas Bloqueadas.