Sheinbaum propone a Néstor Vargas para Órgano de Administración Judicial

Néstor Vargas (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre su propuesta para la integración del nuevo órgano de administración judicial, la cual será Néstor Vargas, quien fue su consejero jurídico cuando fue gobernadora de la CDMX (2018-2023).

Producto de la reforma judicial de 2024, el órgano de administración judicial estará encargado de la administración y carrera judicial y sus integrantes serán elegidos por los tres poderes del Gobierno y no por voto popular, a diferencia del resto de los cargos que entran en funciones el primero de septiembre.

Por parte del Ejecutivo, la propuesta será Néstor Vargas, abogado y politólogo, quien actualmente se desempeña como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación (Segob).

“Es un hombre muy recto. Me consta porque ha trabajado conmigo, y conoce el Poder Judicial, y además, tiene todos los atributos”, expresó Sheinbaum durante la conferencia del Palacio Nacional.

Asimismo, ha colaborado con la mandataria desde su gobierno como alcaldesa de Tlalpan, entre 2015 y 2016 y previamente fue consejero electoral en el entonces Instituto Electoral del Distrito Federal, desde 2013.

Entre 2017 y 2018, Vargas fue asesor jurídico de víctimas en la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (ahora Fiscalía) y en 2019, fue designado por Sheinbaum como titular de la Consejería jurídica y de servicios legales de la Ciudad de México.