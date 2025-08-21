Titular de Segob encabeza ceremonia luctuosa de dos grandes mujeres 

Reconocimiento a mujeres de la historia La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez encabezó una ceremonia luctuosa en memoria de Leona Vicario y Carmen Serdán

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez encabezó en el antiguo palacio de Cobián, ceremonia luctuosa de dos grandes mujeres en la historia de nuestro país.

A través de la red social @SEGOB_mx, de la dependencia a su cargo, la encargada de la política interna del país encabezó una ceremonia en reconocimiento por el aniversario luctuoso de dos grandes mujeres en la historia de nuestro país, en el marco del reconocimiento que el actual gobierno federal hace a la participación de la mujer en los distintos ámbitos de la vida: Leona Vicario y Carmen Serdán.