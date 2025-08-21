Un lustro después, INE resuelve no sancionar a Pío López Obrador por videoescándalo con dinero

CDMX — El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) dio carpetazo a las investigaciones contra Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel, por no tener elementos suficientes para sancionarlo luego de que en 2020 fue exhibido en un video que provocó un escándalo político al presuntamente haber recibido dinero en sobre manilas de manos del director de Protección Civil del gobierno federal, David León Romero.

López Obrador, quien se desempeñaba como operador político en el gobierno de Manuel Velasco en Chiapas, fue denunciado ante el INE.

En el video se escucha a David León decirle a Pío que el dinero que el entregaba supuestamente era para apoyar el movimiento y que pronto se entregaría un millón de pesos más.

Fue el panista Federico Döring, hoy diputado federal, quien denunció al hermano del expresidente de México.

Estas imágenes fueron difundidas en un periódico que con señalamientos de que esos recursos serían destinados a actividades político-electorales de Morena.

De acuerdo con el INE, la Unidad Técnica de Fiscalización realizó múltiples diligencias, solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera, al propio Partido Morena, al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como a personas directamente vinculadas en los vídeos, incluidos a David Eduardo León Romero y a Pío López Obrador, a empresas relacionadas con León Romero, a fin de rastrear posibles vínculos financieros.

Guillermo Santiago, representante de Morena ante el INE, señaló que la función de esta autoridad no es sancionar por sistema, sino garantizar la rendición de cuentas, y en este caso las cuentas son claras. El procedimiento ha cumplido su fin y debe concluir sin sanción.

“Sancionar en este momento es castigar una hipótesis, es actuar sobre una posibilidad, no sobre un hecho consumado”.

Por mayoría de votos, el INE cerró el caso.