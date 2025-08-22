Aseguran 900 kilos de cocaína en costas de Guerrero

Aseguramiento Droga decomisada en costas de Guerrero. (SSPC)

Autoridades aseguraron más de 900 kilos de cocaína, al suroeste de las costas de Acapulco, Guerrero; así lo informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Tras recorridos de patrullaje de vigilancia marítima y aérea en la mar, las unidades aéreas de la Armada de México observaron 30 bultos tipo costalillas, por lo que se procedió a una inspección, donde se aseguraron los paquetes que estaban envueltos en plástico negro con la cocaína en su interior.

García Harfuch mencionó que con este aseguramiento, en lo que va de la presente administración, suman más de 46 toneladas de cocaína asegurada en la mar. Con esta acción se evitó que alrededor de 1,800,360,000 dosis llegaran a manos de jóvenes, además esto representa una afectación económica de 210,979,687,500 pesos.