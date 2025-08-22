Constatan avance en obras del Puente Vehicular Nichupté, en Cancún

Supervisan avances de la obra del Puente Vehicular Nichupté, la cual se estima traerá un beneficio para 1.3 millones de habitantes

Como parte de una gira por Cancún de varios responsables de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Juan Carlos Fuentes, subsecretario de Infraestructura, estuvo presente al momento supervisar los avances de la obra del Puente Vehicular Nichupté, la cual se estima traerá un beneficio para 1.3 millones de habitantes en la zona.

La revisión contó con la participación del coordinador de centros, Carlo Benítez Ojeda y el director general del Centro de la SICT en Quintana Roo, Guido Mendiburu Solís.

Este recorrido se suma al itinerario de actividades del subsecretario de Infraestructura, el cual contempló este jueves 21 de agosto la inauguración del XIII Congreso Mexicano del Asfalto, organizado por la Asociación Mexicana del Asfalto (AMAAC), evento que tuvo como principal objetivo fungir como un espacio de encuentro entre autoridades del gobierno estatal, académicos, estudiantes e ingenieros de todo el país.