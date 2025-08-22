Gobierno Federal presenta “México Imparable”, proyecto deportivo y cultural con cuatro carreras en México

México imparable | Gobierno federal (Toma de pantalla)

Este viernes 22 de agosto, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobierno Federal presentó la primera edición de “México Imparable”, un proyecto que unirá deporte y cultura a través de cuatro carreras en distintas sedes del país.

La iniciativa tiene como propósito impulsar la actividad física, promover el turismo deportivo y reconocer la diversidad cultural de México. Según las autoridades, se centra en tres objetivos principales:

Impulsar el talento deportivo, con apoyos económicos y logísticos a atletas indígenas y de bajos recursos. Promover la inclusión, garantizando un espacio abierto para todas y todos, sin importar origen o situación económica. Despertar el orgullo, celebrando la riqueza cultural como parte esencial de la identidad nacional.

En Palacio Nacional, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, resaltó la importancia de este nuevo proyecto:

“México Imparable no solo es una marca que celebra nuestras raíces, sino que también sirve como una invitación para que los visitantes descubran la diversidad de nuestros estados”, señaló.

Los datos respaldan esta apuesta: uno de cada 10 turistas internacionales visita México por motivos deportivos, lo que genera una derrama de 60.4 mil millones de pesos, equivalente al 10% del PIB turístico global.

Fechas y sedes de las carreras

El director de la Conade, Rommel Pacheco Marrufo, anunció las fechas y sedes de las cuatro competencias que integrarán el circuito “México Imparable”:

14 de septiembre de 2025, Palenque, Chiapas – Raíces de Agua , inspirada en la cultura maya.

, inspirada en la cultura maya. 7 de diciembre de 2025, Ciudad de México – Raíces de Fuego , con temática de la cultura mexicana y el urbanismo contemporáneo.

, con temática de la cultura mexicana y el urbanismo contemporáneo. 22 de marzo de 2026, Oaxaca – Raíces de Tierra , dedicada a la cultura zapoteca y mixteca.

, dedicada a la cultura zapoteca y mixteca. 7 de junio de 2026, Creel, Chihuahua – Raíces de Aire, inspirada en la tradición rarámuri.

Adicionalmente, se confirmó que los Juegos Autóctonos Indígenas se celebrarán en Morelos, del 16 al 24 de octubre de 2025, como parte de las actividades complementarias al proyecto.

En la presentación también se destacó la participación de Ramírez, reconocida figura del atletismo indígena mexicano, quien será la embajadora oficial del programa. Su papel será representar los valores de inclusión, esfuerzo y orgullo cultural que “México Imparable” busca transmitir tanto a nivel nacional como internacional.

Con estas acciones, el Gobierno Federal busca consolidar a México no solo como sede de grandes eventos deportivos, sino como un país que reconoce en sus pueblos originarios y en su diversidad cultural una fortaleza única para atraer turismo, generar desarrollo económico y proyectar una identidad incluyente.

“México Imparable celebra quiénes somos y hacia dónde vamos: un país que corre con la fuerza de su historia y la diversidad de sus raíces”, concluyeron las autoridades.