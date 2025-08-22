México niega alguna colaboración con la DEA para combatir el narcotráfico

Claudia Sheinbaum niega colaboración s con la DEA (Presidencia de México/EFE)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó la existencia de una “colaboración sin precedentes” con la DEA, tras declaraciones recientes de su director sobre cooperación con México en el combate al narcotráfico.

“Ya no voy a entrar en debate. Nosotros, hay lo que hay, no hay más. No hay colaboración sin precedentes con la DEA”, dijo la mandataria en su conferencia diaria.

Explicando que cualquier ingreso de agentes extranjeros se realiza con autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores y cumpliendo la Ley de Seguridad Nacional, en algunos casos, se comparte información a través del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación, siempre respetando la soberanía mexicana.

Sobre la posibilidad de ataques militares estadounidenses contra carteles en México, Sheinbaum comentó que “No. México es un país libre, independiente y soberano y ningún gobierno extranjero se atrevería a violar nuestra soberanía”.

La presidenta recordó que el país cuenta con la fuerza nacional suficiente para proteger a su población y defendió que cualquier intento de intervención sería rechazado.

La mandataria mencionó además que Estados Unidos ha priorizado la lucha contra el fentanilo, droga sintética que provocó más de 48 mil muertes por sobredosis en 2024 según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).