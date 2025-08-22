Niños magistrados de Tribunal Electoral condenan a escuela por discriminación a “María” por usar pantalón

CDMX — Con un fallo contra la discriminación de la que fue víctima “María”, la Sala Superior infantil del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), niños magistrados reprobaron a la escuela que impidió la entrada de la entrada de la alumna por acudir en clases vestida con pantalón en vez de falda.

En sus argumentos, resolvieron que el centro escolar violó derechos constitucionales reglamentados en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

“María“ fue víctima de una forma de discriminación que vulnera el derecho a la educación y al libre desarrollo de la personalidad del menor, coincidieron menores de entre 9 y 12 años de edad que concursaron para ocupar tres magistraturas por acción afirmativa.

El 8° Tribunal Electoral Infantil fue encabezado por la magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto Fregoso, quien tomó protesta este viernes a 10 niñas y niños magistrados electorales infantiles, acompañados de dos secretarios de estudio y cuenta, además de una presentadora de televisión, en representación de 4 mil 354 concursantes, de los cuales 851 concursaron para ocupar tres magistraturas por acción afirmativa.

“El fallo emitido por este tribunal infantil es un mensaje para un México más igualitario y más incluyente, con personas juzgadoras más comprometidas con el país”, dijo Soto Fregoso.

La magistrada presidenta, quien dejará el cargo en las próximas semanas, destacó que hace 29 años el Tribunal Electoral se incorporó al Poder Judicial de la Federación y desde entonces trabaja para un México más justo, igualitario, inclusivo y democrático, y la forma de celebrarlo es con la apertura de sus puertas a las niñas y niños, quienes simbolizan el presente y el futuro.

El ejercicio del Tribunal Electoral Infantil se realizó con la colaboración del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes de la Organización de Estados Americanos (IIN-OEA), y la asistencia de la Dirección General del IIN-OEA, la Dirección de “Afrocaracolas: Saberes Itinerantes”, y la Dirección General de “Aldeas Infantiles SOS”.