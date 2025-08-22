Presentan campaña “Lo Hecho en México, está mejor Hecho” para fortalecer la economía interna

Presenta campaña "Lo Hecho en México está Mejor Hecho"

Durante el lanzamiento de esta campaña, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, apuntó que esta iniciativa viene del sector empresarial tras una reunión que sostuvieron con la presidenta Claudia Sheinbaum, esto como parte de las acciones para impulsar el Plan México.

El lema “Lo Hecho en México, está mejor Hecho” tiene por cometido despertar el orgullo de ser mexicanos, destacar la calidad de los productos manufacturados en el territorio nacional y exhortar a los consumidores a optar por aquello que está hecho en nuestro país.

Al respecto, Ebrard señaló: “Que cada vez que veamos un producto nos importe dónde está hecho, porque sí cuenta y muchísimo. Cada vez que eliges algo hecho fuera, estamos perdiendo un empleo en México probablemente. Cada vez que compras algo que está hecho en México, estás apoyando a tu familia, porque todos dependemos de lo que se hace en nuestro país”. Asimismo, dijo que en la campaña participan más de dos mil empresas en el país que ya cuentan con el sello Hecho en México.

Por su parte, el presidente del CCE, Francisco Cervantes Díaz, resaltó que esta serie de esfuerzos estarán encaminados a fortalecer la economía interna: “ Cada producto en México lleva consigo el esfuerzo de millones de familias mexicanas. Detrás de cada etiqueta hay una cadena de valor que representa empleo digno, innovación y arraigo en nuestras comunidades. Cada peso que se destina a productos nacionales se traduce en más empleos, más inversión y más bienestar”, aseveró.

La presentación de la campaña contó con la presencia de directivos de alrededor de una treintena de empresas, tales como: Alpura, Banorte, Bimbo, Cemex, Chedraui, Coppel, Mobility ADO, entre otras.