Prevén lluvias intensas en Jalisco, Oaxaca y Veracruz; calor extremo en el norte del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este viernes se esperan lluvias de diferentes intensidades en gran parte del territorio nacional, además de temperaturas extremas en entidades del norte y del litoral del Pacífico.
De acuerdo con el pronóstico, las lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) se concentrarán en Jalisco, el este y noreste de Oaxaca, así como en el sur de Veracruz.
Asimismo, se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Tabasco y Chiapas.
Los chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) se registrarán en Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Campeche y Yucatán. En tanto, se esperan intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo.
El SMN advirtió que las precipitaciones podrían acompañarse de descargas eléctricas y posible caída de granizo, lo que incrementa el riesgo de encharcamientos, deslaves, inundaciones y afectaciones en tramos carreteros.
Pronóstico de viento y oleaje
Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Puebla, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; con posibles tolvaneras en Baja California y Baja California Sur.
Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Oaxaca y Chiapas.
Oleaje de 1.0 a 2.0 metros en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.
Pronóstico de temperaturas máximas
Superiores a 45 °C en el noreste de Baja California y el noroeste de Sonora.
De 40 a 45 °C en Baja California Sur y el norte de Sinaloa.
De 35 a 40 °C en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
De 30 a 35 °C en Zacatecas, Aguascalientes, el norte de Querétaro, el noreste de Hidalgo, y el norte y suroeste de Puebla, además de Morelos.
Pronóstico de temperaturas mínimas
De 0 a 5 °C en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
El organismo reiteró que se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en la mayor parte de la República, con condiciones extremas en el noroeste, por lo que llamó a la población a atender las recomendaciones de protección civil y autoridades locales.