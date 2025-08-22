Sheinbaum arranca construcción de los Senderos de Paz en Acapulco

“Acapulco se rehabilita, se embellece, se enchula; eso, pues, le da muchísima vida y muchísima sensación de seguridad”: Sheinbaum

Con motivo del banderazo de arranque de la obra Senderos de Paz en Acapulco, Guerrero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum emprendió un proyecto que busca, en gran medida, resarcir las afectaciones que sufrió en años recientes el puerto debido a los huracanes Otis y John.

El evento contó además con la participación de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado; Avelina López, presidenta municipal de Acapulco; Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo; Carlos Torres, coordinador de programas integrales; Sebastián Ramírez, encargado del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y Alan Aizpur, director de Fonatur Infraestructura.

El programa de Senderos de Paz constituye una estrategia encaminada a garantizar la seguridad en las calles, la cual comprende: dotación de nuevas luminarias, rehabilitación peatonal (calles y banquetas), mejorar la pavimentación, creación de accesibilidad universal para personas con discapacidad, generación de áreas verdes y conformación de un espacio cultural provisto con murales para avivar los espacios acapulqueños.

La obra, que empezó el 20 de agosto y concluirá el 8 de diciembre, plantea construir frentes que abarquen 20 km, abarcando AB Ignacio Chávez, Costera Miguel Alemán, Avenida Universidad, Puerto Marqués y Costera de las Palmas, entre otros puntos. Para ello, se invertirá un total de 60 millones de pesos.

Asimismo, el director de Fonatur Infraestructura, Alan Aizpur, comentó que se emprendió un programa de rehabilitación de la costera Miguel Alemán, el cual cubre el tramo que va del Parque Papagayo hasta la Base Naval, obra que seguirá los mismos principios de resiliencia urbana y sustentabilidad ambiental y que terminarán, de igual manera, a finales de este año.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que el plan de estos Senderos de Paz comprende de igual manera la rehabilitación integral del sistema de agua potable; la readecuación de lineas de conducción; la limpieza de zonas de drenaje; el levantamiento de plantas de bombeo, así como el desazolve de los ríos.

“Acapulco se rehabilita, se embellece, se enchula; eso, pues, le da muchísima vida y muchísima sensación de seguridad”, aseveró la mandataria, quien, como parte de la misma gira por Guerrero, celebró también la reciente apertura del Hospital Regional de Alta Especialidad ISSSTE en Acapulco.