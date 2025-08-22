Sheinbaum seguirá con familias de Ayotzinapa pese a salida de abogado

Presidenta de México, Claudia Sheinbaum (Presidencia de México/EFE)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la renuncia del abogado Vidulfo Rosales no afecta la relación del Gobierno con las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.

Durante su conferencia de prensa diaria comentó que “El seguimiento es el mismo, ellos definen a sus representantes jurídicos. Nosotros mantenemos comunicación directa con las familias y seguimos trabajando”.

Sheinbaum adelantó que el próximo 4 de septiembre volverá a reunirse con madres y padres de los normalistas, en la antesala de cumplirse 11 años del caso sin resolverse. Será la primera vez que dialoguen sin Rosales, quien por más de una década representó legalmente a los familiares.

El abogado anunció ayer su salida del caso y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, argumentando motivos personales y de salud. Aunque algunos medios señalaron que podría unirse al equipo del futuro ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, Rosales negó que su decisión esté ligada a esa posibilidad.

La presidenta reiteró que su compromiso es mantener abiertas nuevas líneas de investigación, transparentar los archivos del Ejército y garantizar justicia. “Hasta que se encuentre a todos los jóvenes, no debe cerrarse esa carpeta nunca”, subrayó.

El caso Ayotzinapa ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando los 43 normalistas desaparecieron al dirigirse a Ciudad de México para conmemorar el aniversario de la matanza de Tlatelolco de 1968. A casi 11 años, sus familias continúan exigiendo verdad y justicia.