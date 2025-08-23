9.8 millones de pesos para 6 proyectos carreteros en Guerrero

El Secretario de la SICT detalló los proyectos de los ejes carreteros Salina Cruz-Zihuatanejo, Cuautla-Tlapa, Toluca-Zihuatanejo, los caminos artesanales y la infraestructura carretera en la Mixteca y en Guerrero, con lo que se responde además a la instrucción presidencial de repavimentar el tramo Tlacoachistlahuaca-Ometepec, así como la petición del tramo San Juan de los Llanos a Ometepec.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, afirmó que la inversión de los ejes prioritarios para 2025 es cercana a los 9 mil 800 millones de pesos (mdp) para el desarrollo de seis proyectos.

Durante la presentación del Plan de Justicia y Desarrollo Regional del Pueblo Amuzgo, en Tlacoachistlahuaca, Guerrero, que encabezó la Presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario puntualizó que en la carretera Salina Cruz-Zihuatanejo se incluye ampliación de ocho puentes, algunos de los cuales se terminarán en octubre y noviembre.

En el proyecto Cuautla-Tlapa se trabaja en el ramal Igualapa-Chilixtrahuaca-Alacatlatzala y uno en el estado de Puebla. Por lo que respecta a la carretera Toluca-Zihuatanejo, con apoyo de la Defensa se construye la ampliación y este año se intervendrán 12 km.

En cuanto a caminos artesanales, para Guerrero, en total serán ocho en 143 km con inversión de 932 mdp. En el Pueblo Amuzgo se desarrollarán 12 caminos con 17 km.

Detalló que ya se atienden todos los frentes, como el de Huajuapan, Tehuacán, Huajuapan-Mariscala-Tamazola, en Oaxaca, en donde en muchos casos se realiza ampliación de puentes o construcción de caminos, en otros sólo es conservación y otros son reconstrucciones.

El puente Las Palmas ya se terminó su reconstrucción. En total, son cerca de 75 puentes que se intervienen en todo el estado de Guerrero; más de 50 son puentes nuevos y otros reforzamientos o ampliaciones.