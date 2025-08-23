IMSS impulsa la salud con Clínica de Básquetbol; participan exjugadores de la NBA

Clínica de Básquetbol por la Salud

En el marco del Programa Nacional de Activación Física para la Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), orientado a fomentar estilos de vida saludables, se realizó una Clínica de Básquetbol, actividad que reunió a 500 menores en un espacio de formación, convivencia y motivación deportiva, donde los participantes recibieron instrucción directa de expertos en la disciplina, quienes compartieron técnicas fundamentales de tiro, bote, defensa y ataque, propias del llamado deporte ráfaga.

La actividad se llevó a cabo en la Unidad Cuauhtémoc del Seguro Social, ubicada en Naucalpan, Estado de México, y fue encabezada por el titular de la Unidad de Prestaciones Sociales del Instituto, Luis Iván Camacho Morales, en representación del director general Zoé Robledo.

El evento contó con la presencia de figuras del baloncesto nacional, como Eduardo Nájera y Horacio Llamas, exjugadores que marcaron historia en equipos de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA), así como Pedro David “Pery” Meza, exjugador profesional y seleccionado nacional, quienes compartieron su experiencia y trayectoria.

En su mensaje, Luis Iván Camacho Morales señaló la importancia de fomentar el deporte desde el entorno familiar, “hay que seguir promoviendo el deporte desde casa”.

REFLEXIÓN

Pidió reflexionar sobre el impacto de la actividad física en la vida de los jóvenes y precisó que “es promoviendo el deporte a través de la prevención y qué mejor manera que practicando un deporte el que ustedes gusten”.

Por su parte, el coordinador técnico de Cultura Física y Deporte del Seguro Social, Héctor García Antonio, reiteró su agradecimiento a nombre del director general del IMSS, a los grandes deportistas que impartieron la Clínica.

Reconoció la trayectoria de los atletas invitados, quienes han dejado huella en el deporte nacional e internacional. “Ellos dignificaron a México y el básquetbol del país, se convirtieron en monstruos de este deporte”, mencionó.

García Antonio se dirigió a los padres de familia que acompañaron a los participantes, al destacar su papel fundamental en el impulso del deporte desde edades tempranas.

Por su parte, los profesionales deportistas coincidieron en que esta iniciativa representa una oportunidad valiosa para compartir conocimientos técnicos, fomentar el desarrollo de nuevos talentos y fortalecer el vínculo entre el deporte de alto rendimiento y la atención médica.

EXPERIENCIA

Reconocieron el esfuerzo del Seguro Social y sus autoridades por impulsar espacios formativos que promueven la actividad física, la prevención de enfermedades y el acompañamiento especializado para atletas en distintas etapas de su carrera.

También impartieron su conocimiento Mauricio Ramos Granados, jugador profesional y entrenador en la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA); Mariana Valenzuela Medina, seleccionada nacional campeona de centro básquetbol y jugadora de la Asociación Nacional de Atletas Colegiados (deporte universitario de Estados Unidos); Paola Danaé Flores, seleccionada nacional en Básquetbol 3x3 y bicampeona mundial de tiros de tres, y Giovanna Guzmán, seleccionada nacional en la categoría Sub-13.

Además, se anunció que a partir de este día, las canchas de basquetbol en los gimnasios del IMSS llevarán los nombres de Horacio Llamas y Eduardo Nájera, en reconocimiento a su legado como referentes del baloncesto y como un homenaje a su trayectoria profesional.

También se llevó a cabo la entrega de reconocimientos “El Águila de Honor” y medalla a Eduardo Nájera y Horacio Llamas, por su sobresaliente carrera como jugador profesional de baloncesto, siendo uno de los primeros mexicanos en formar parte de equipos de la NBA, y por su papel como promotor del deporte entre las nuevas generaciones. Igualmente, a Enrique Garay, periodista deportivo y cronista mexicano, en homenaje a su destacada trayectoria en los medios de comunicación.

Finalmente, se hizo entrega de un reconocimiento al equipo representativo del IMSS de basquetbol en silla de ruedas, a Omar Quintero, actual entrenador nacional de básquetbol; a los deportistas Giovana Guzmán, Pedro “Pery” Meza, Paola Flores, coach Mauricio Ramos y Mariana Valenzuela.