Pide Moreira derecho de réplica a Sheinbaum en ‘La Mañanera’

CDMX — Rubén Moreira Valdez, coordinador de los diputados del PRI, quiere derecho de réplica en ‘La Mañanera’ al señalar que ha sido aludido durante dos conferencias de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum y en las que han sacado de contexto algunas declaraciones.

El priista refirió que en los pasado 13 y 20 de agosto, en la sección “Detector de mentiras”, se difundieran materiales que alteraron, fragmentaron y tergiversaron sus declaraciones.

Moreira Valdez refirió que en ambos casos se manipuló su imagen y se difundieron hechos falsos, imprecisos y ajenos a la verdad.

“El 13 de agosto, Miguel Ángel Elorza proyectó un video con imágenes del diputado Moreira, aludiendo a que había expresado que la reforma electoral buscaba acabar con la oposición. “A partir de mi imagen se conformó una voz en off que refirió comentarios de distintos políticos y académicos, ya no necesariamente mis comentarios”, detalló.

En tanto, el 20 de agosto, explicó, se reprodujo el fragmento de un discurso que pronunció en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, así como una publicación realizada en su cuenta de la red social X.

“En el caso de la publicación, se omitió la fecha original; y en el discurso, se editó de forma que descontextualizó mis palabras y generó una interpretación distinta a la expresada”, apuntó.

El líder parlamentario dijo que presentó dos solicitudes de derecho de réplica dirigidas a la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia de la República y a la Dirección de Infodemia del Gobierno Federal.

En los documentos, dirigidos a sus titulares, Paulina Silva y Miguel Ángel Elorza, el coordinador del PRI subrayó que pidió de manera formal, en tiempo y forma, dentro de los tiempos que marca la ley, que se le brinde la oportunidad de acudir a una conferencia mañanera, para poder esclarecer lo dicho, ello a través del ejercicio de su derecho de réplica, en el mismo tiempo y extensión del espacio que las autoridades señaladas dedicaron para difundir la información falsa o inexacta que genera un agravio en su persona.