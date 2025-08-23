Por primera vez, México será sede del encuentro internacional de bomberos

La Asamblea General de la Organización de Bomberos Americanos se realizará del 9 al 12 de septiembre

La Secretaría de Turismo del Gobierno de México informó que, por primera vez, México será sede de la Asamblea General de la Organización de Bomberos Americanos; se trata de un evento anual que reúne a representantes bomberiles de América, Europa, el Caribe y Asia, en el que intercambian conocimientos, capacitación y fortalecimiento de la cooperación entre cuerpos.

Este 2025, el enecuentro se realizará del 9 al 12 de septiembre, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y contará con la participación confirmada de más de 30 países y se espera la asistencia de 239 elementos provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, México, Nicaragua, Uruguay y Suiza.

La titular de la dependencia, Josefina Rodríguez, precisó que en este encuentro se contemplan reuniones técnicas, actividades de vinculación y sesiones de trabajo para fortalecer a las instituciones bomberiles del país y fomentar la cooperación internacional.

También, destacó que el hecho de que México sea país sede, reafirma la importancia del turismo de reuniones como un generador de Prosperidad Compartida.

“Este tipo de eventos no solo fortalecen la labor invaluable de las y los bomberos, también generan oportunidades de desarrollo, derrama económica y bienestar en las comunidades anfitrionas”, declaró.

Chiapas se consolida como destino estratégico

Asimismo, reconoció el apoyo de la secretaria de Turismo de Chiapas, María Eugenia Culebro, y destacó que, con esta celebración, Chiapas se consolida como un destino estratégico para la organización de congresos internacionales, proyectando la grandeza cultural de México.

Eugenia Culebro resaltó la importancia de este evento para impulsar la actividad turística en el estado y dio la bienvenida a los participantes e invitó a descubrir las riquezas culturales de Chiapas.

“Podemos tener la mejor publicidad en las pantallas más grandes del mundo, pero nada se compara con la recomendación de boca en boca. Queremos que cada visitante se lleve la experiencia de nuestro turismo comunitario, que genera bienestar y permite que cada rincón visitado reciba una derrama económica importante”, comentó.

Aunado a lo anterior, subrayó que el estado se prepara para ser sede de distintos eventos deportivos, como parte de la Política Nacional de Turismo Deportivo presentada este viernes por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

“Los astros se alinean para Chiapas, para el turismo, para que puedan seguir llegando más eventos y se elija a Chiapas como un destino en el que próximamente se realicen más encuentros como este”, concluyó.