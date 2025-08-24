A proceso, Chávez Jr.; se defenderá en libertad contra Constitución por delito grave que exige prisión oficiosa

CDMX — Julio César Chávez Jr. ‘noqueó a la Constitución mexicana, a través de un juez federal que lo vinculó a proceso por su presunta participación en el delito grave de delincuencia organizada, que la Constitución fija como medida cautelar prisión preventiva oficiosa, pero cuya defensa el expugilista la llevará en libertad.

Chávez Jr., quien fue deportado el pasado 18 de agosto por Estados Unidos a solicitud de México, fue recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 11, en Hermosillo, Sonora, pero este domingo dejará la prisión por argumentos de que su vida se compromete en la cárcel, de acuerdo con la resolución del juez.

Al considerar alrededor de 20 pruebas que el Ministerio Público federal presentó contra Chávez Jr., por presuntamente traficar armas para el Cártel de Sinaloa de la facción de ‘Los Chapitos, el juzgador Enrique Hernández también valoró la advertencia de la directora del Cefereso 11, quien en audiencia inicial de la investigación, que se realizó por sus propias recomendaciones de manera virtual, indicó razones de seguridad para garantizar la vida del acusado.

El juez federal consintió la vinculación a proceso, pero en libertad, y como parte de la medida cautelar el acusado no podrá salir del territorio mexicano.

La audiencia concluyó poco después de las 20:00 horas.

La segunda audiencia de la investigación complementaria fue acordada para el próximo 24 de noviembre.

El artículo 19 de la Carta magna contiene el catálogo de delitos graves por los que se impone para su investigación y resolución la prisión preventiva oficiosa. A diferencia de la prisión preventiva justificada, no se requiere una decisión judicial basada en la evaluación de riesgos. Ante la presunta comisión del delito cometido, se debe dictar prisión.