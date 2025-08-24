Desmiente PAN a Sheinbaum: “No hemos sido invitados para la reforma electoral”

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero advierte los riesgos de una reforma electoral como la que ha planteado Morena

El PAN desmintió una supuesta invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum para participar en la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral como aseguró la mandataria y acusó una actitud de exclusión para imponer una reforma que permita a Morena perpetuarse en el poder a través de apropiarse del INE.

“No hay ninguna convocatoria, ni invitación formal por parte del oficialismo, ni de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hacia los partidos de la oposición, en particular al PAN, a participar en la discusión de la Reforma Electoral”, aseguró el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera

El dirigente panista lamentó que el oficialismo no voltea a ver a los demás, no escucha a la oposición, ignora a la ciudadanía, a los expertos en la materia y solo busca imponer una reforma conforme a sus intereses, que lejos de beneficiar al sistema democrático nacional, debilita el poder ciudadano de elegir libremente a sus representantes y gobernantes.

“El oficialismo no voltea a ver a los demás, así se entiende la 4T; no escucha, ni entre ellos mismos”, fustigó

Romero consideró patético que la presidenta Sheinbaum no tome en cuenta al Legislativo y sus bancadas en diputados y Senado solo son oficialía de partes donde aprueban lo que se les envía sin derecho a analizarlo.

De hecho envió sus condolencias a los grupos parlamentarios de Morena en ambas cámaras, porque desde el Poder Ejecutivo Federal les dictan línea sobre qué temas y cómo deben legislar.

“Es patético. Nuestras condolencias a los grupos parlamentarios de Morena que están pintados; se supone que siendo otro poder constitucional, en su cara les dicen que una reforma electoral va a surgir de una Comisión Ejecutiva”, señaló

El líder del blanquiazul reconoció que sí es necesaria una reforma electoral, no obstante, el problema es el enfoque y el contenido de cómo ve la 4T la reforma, mediante la cual buscan apoderarse del INE y las autoridades electorales para poner fin a la democracia en el país y perpetuarse en el poder.

Afirmó que en el PAN están dispuestos a participar en la elaboración de una reforma electoral real, de fondo y que fomente la democracia, siempre y cuando se escuche auténticamente a la oposición pero, sobre todo, a la sociedad y se les permita plantear y defender una serie de propuestas como la segunda vuelta en la elección presidencial.

De acuerdo al PAN la nueva reforma electoral también debe eliminar la sobrerrepresentación, y en cambio se debe permitir el uso de tecnología, urna y voto electrónico y que cualquier proceso electoral sea cancelado en caso de confirmarse la injerencia del crimen organizado, entre otros.

Advirtió que conducir una transformación electoral desde el Ejecutivo como lo propone el oficialismo, sin diálogo ni contrapesos, es un intento de regresión autoritaria.

“Se debe aprobar una reforma en la que decida la gente, no el poder, con instituciones fuertes y elecciones limpias, que garanticen la libertad plena al ejercer el voto”, aseveró