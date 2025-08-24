OncoCREAN Mérida del IMSS extiende cobertura a Campeche, Quintana Roo y Yucatán 

OncoCrean IMSS El doctor Enrique López Aguilar, coordinador de Atención Oncológica del IMSS, encabezó la reunión 175 con madres y padres de pacientes pediátricos oncológicos

El Centro de Referencia Estatal para la Atención de la Niña y el Niño con Cáncer (OncoCREAN) del IMSS, en Mérida, Yucatán se ha consolidado como unidad especializada en la atención integral de pacientes pediátricos con cáncer.

Las niñas, niños y adolescentes que son atendidos en el Hospital de Especialidades “Dr. Ignacio García Téllez” son canalizados de los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, convirtiéndose en un punto de referencia regional en el sureste del país.

Al respecto, el doctor Enrique López Aguilar, coordinador de Atención Oncológica, informó que el OncoCREAN de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) en Mérida entre 2022 y 2025 registraron 199 pacientes pediátricos en el censo integral, de ellos 190 fueron incorporados a la Aplicación de Pacientes Oncológicos.

Asimismo, enfatizó que el año pasado el hospital reportó una productividad destacada con 709 egresos hospitalarios, 6,420 sesiones de quimioterapia, 2,706 consultas médicas, 496 procedimientos diagnósticos y 449 atenciones en Admisión Continua y en total, se atendieron 1,628 pacientes, lo que refleja la capacidad resolutiva del OncoCREAN Mérida.

Durante la sesión virtual 175 del grupo de trabajo para la atención de menores bajo tratamiento oncológico en el IMSS, López Aguilar resaltó que en promedio se atendieron 59 casos nuevos por año, lo que posicionó a esta unidad como un punto estratégico en la red nacional de atención a menores.

Por lo que se refiere a oportunidad diagnóstica, indicó que el 91% de pacientes menores de 18 años recibieron confirmación de cáncer en tiempo adecuado, y el mismo porcentaje, inició tratamiento en menos de tres días posteriores al diagnóstico. Además, el 80% de los casos sospechosos fueron atendidos en las primeras 48 horas desde la referencia.

El especialista resaltó además que el programa de Escala de Valoración de Alerta Temprana (EVAT) la totalidad de su implementación, tras acciones de mejora que incluyeron la conformación del equipo, la colocación de pizarra informativa y la supervisión del llenado de la escala.

El especialista del IMSS mencionó que el protocolo de la Hora Dorada para pacientes con neutropenia febril logró un avance del 74%, una mejora respecto al 65% reportado en diciembre de 2024. En cuanto a la toma de hemocultivos en estos pacientes, se alcanzó una cobertura del 100%.

El doctor López Aguilar aseguró que el OncoCREAN Mérida ha funcionado como respaldo para otros centros de la región ante complicaciones en el tratamiento de menores con cáncer y, su consolidación como unidad de alta especialidad con enfoque en medicina de precisión reafirma el compromiso del IMSS con una atención oncológica pediátrica digna, eficiente y basada en estándares internacionales.

A su vez, Faustino Garduño González de la División de Servicios Digitales y de Información para el Cuidado Digital de la Salud del IMSS dio a conocer que se incorporaron 204 derechohabientes en las últimas dos semanas a la plataforma de registro de tratamientos oncológicos; suman 22,768pacientes, de los cuales el 33% son pediátricos y 67% adultos, quienes se atienden en 79 hospitales, 15 UMAE y 64 de Segundo Nivel.

En la sesión se acordó dar seguimiento a los protocolos que se deben realizar en el Hospital General Regional (HGR) No. 251 en Metepec, Estado de México, y que se envían al Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza; a los esquemas de vacunación para pacientes pediátricos oncológicos y a un caso específico de San Luis Potosí.