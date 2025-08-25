Agradece Bondi colaboración de México para enjuiciar a líderes de cárteles

Pam Bondi

Pam Bondi, Fiscal General de Estados Unidos, manifestó su agradecimiento al Gobierno de México por colaborar con las autoridades estadunidenses en aras de llevar ante la justicia a algunos de los líderes de cárteles de la droga de mayor calado; “Queremos agradecer a las autoridades mexicanas por toda su ayuda para llevar a estos líderes de los cárteles ante la justicia. No vamos a comentar ninguno de los detalles de ninguna investigación, pero bajo la dirección de Donald Trump hemos llevado a más líderes de cárteles ante la justicia que cualquier otra administración”.

Por su parte, la Presidenta Claudia Shienbaum Pardo, destacó que México ha enviado al vecino país a 55 cabecillas del crimen organizado, 29 en febrero y 26 en agosto, esto como parte de un esquema de trabajo conjunto que establece la cooperación y colaboración entre ambas naciones con pleno respeto a la máxima de la soberanía y el respeto a las leyes.