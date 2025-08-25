Agustín Dorantes: “Querétaro es un ejemplo en el país y claro que me gustaría gobernarlo”

. El senador panista Agustín Dorantes Lámbarri, en entrevista con La Crónica de Hoy.

Llegó al Senado como el más votado por parte del PAN en Querétaro, y sabe las ventajas económicas y logísticas que tiene ese estado frente a otras entidades del país pero Agustín Dorantes Lámbarri también está consciente de los retos que enfrentan en materia de seguridad donde se trabaja para mantener a raya al crimen organizado e impedir que lo tomen por asalto como ha sucedido con otras entidades circunvecinas.

Dos veces secretario de Desarrollo Social estatal con diferentes gobernadores, el ahora senador Dorantes Lámbarri, sabe de esa materia y rechaza que la cascada de programas sociales que tiene en marcha el gobierno federal de la 4T puedan “atropellar” al PAN rumbo a los comicios del 2027 donde se renovarán 16 gubernaturas entre ellas esta entidad, que es uno de los bastiones que Morena busca arrebatar al blanquiazul.

“No, a lo largo del tiempo hemos visto como el queretano es muy inteligente y sofisticado al momento de decidir su voto”, confía.

No obstante, en entrevista con Crónica, el senador panista reconoce que ninguna entidad está endosada para ningún partido y si la gente considera que no se trabaja bien puede cambiar de trabajador y poner en riesgo un eventual triunfo.

“Ningún estado está endosado y lo más importante es este entender que trabajamos para la gente y si la gente cree que no estamos haciendo un buen trabajo, pues puede cambiar a su trabajador en cuanto este tenga la oportunidad”, advierte.

–Senador, ¿hay riesgo de que de que el PAN pueda perder este este bastión que es Querétaro?

–Cada elección es un riesgo y una oportunidad, no podemos creer que los ciudadanos siempre nos van a dar la confianza. Más bien tenemos que estar a la altura de lo que los ciudadanos quieren para volver a ganar la confianza.

Entonces, agrega, por supuesto que es un riesgo, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que entregarle a la ciudadanía es buenos gobiernos. Que la gente diga, “Este mi gobernador, Mauricio Kuri me representa”.

–¿Una alianza con el PRI o MC para 2027?

–Las alianzas en su momento se definirán. Si la alianza es porque va a beneficiar a nuestro estado, hay que hacerla. Si la alianza va a perjudicar a nuestro estado, no la podemos hacer.

LISTO PARA LO QUE VENGA. En unos meses arrancará el proceso rumbo a las elecciones intermedias del 2027 donde se renovará la Cámara de Diputados y 16 gubernaturas entre ellas Querétaro donde Dorantes Lámbarri se dice “listo para lo que venga”.

–El Senado ha sido semillero de senadores de gobernadores. ¿Qué le dice a usted? O sea, es un buen trampolín para buscar esa esa esa cargo desde su punto de vista?

–Lo digo, y con toda claridad y contundencia: ¿me encantaría ser gobernador? Claro porque que desde el gobierno del estado puedes cambiarle la vida a la gente.

Me he preparado toda mi vida para esta oportunidad y si tengo esta oportunidad voy a dar mi mejor esfuerzo. Pero si sigo en el Senado de la República, también voy a dar mi mejor esfuerzo para contribuir con un mejor México y un mejor Querétaro.

“Estamos listos para lo que venga…”, sostiene con firmeza. Sin embargo advierte que la Reforma Electoral que está en puerta puede cambiar las reglas del juego y ofrecer claras ventajas al partido oficialista pues “quieren quedarse con el árbitro electoral” lo que ha prendido las alertas y “focos rojos” al interior del PAN y considera que de toda la oposición.

“Se quieren hacer del árbitro y es un riesgo, no para nosotros como posibles candidatos o aspirantes, sino para la ciudadanía, pues podemos perder la democracia que hemos construido durante tanto tiempo”, alerta.

El panista admite que la oposición no tiene los votos ni los número para frenar esta reforma que puede ser aprobada en el Legislativo por mayoría calificada solo con los votos de Morena y sus aliados del PT y PVEM, por lo cual le apostarán a la presión de la opinión pública para intentar detenerla o por lo menos matizarla en varios de los planteamientos que perfilan.

“La única forma en evitar que pasen una reforma autoritaria este donde quieran concentrar el poder es que le salga más caro hacerlo que no hacerlo”.

“Que la ciudadanía se manifieste y que los medios de comunicación sirvan de exponenciación de potenciar las voces de los ciudadanos. Apostarle a la opinión pública, la presión de la apostarle a la opinión pública”, remachó.

“QUERETARIZARNOS”. Relajado durante la entrevista realizada en su estado, Dorantes Lámbarri bebe su café y aborda la situación que prevalece en Querétaro, con su ubicación privilegiada, dice, sus programas sociales, económicos y hasta su política de seguridad que han logrado, lo que mantiene a esa entidad como un polo de desarrollo.

–¿Plantearía la necesidad de queretarizar el país?

–Sin duda, Querétaro es un ejemplo a nivel nacional de que se pueden lograr grandes cosas. Hay políticas públicas en Querétaro que deberían de ser, no copiadas, pero sí tropicalizadas a nivel nacional.

Este modelo de desarrollo, agrega, donde el mejor programa social en Querétaro no es un programa social, es un empleo, empleo formal y bien pagado.

“El que en Querétaro se sigan generando empleo mientras que a nivel nacional se pierdan, en que estemos muy por arriba de los empleos formales contra los empleos formales creados a nivel nacional, sin duda es un ejemplo de que sí se pueden hacer bien las cosas”, indica.

–¿Retos de Querétaro?

–Uno, mantener la tranquilidad de las familias en Querétaro. Dos, que el desarrollo de Querétaro llegue a todos los rincones del Estado. Tres, que este crecimiento tanto económico como de densidad población no impacte en la calidad de vida de la gente. Y cuatro, garantizar un ecosistema que le permita a todos sin excepción alcanzar sus metas, sus sueños, sus objetivos. Obstáculos como la falta de energía eléctrica, garantizar el suministro del agua a futuro, son otros retos importantes.

ADICIONAL a nuestra entrevista, invitamos a nuestros lectores a conocer más del senador Dorantes a través de nuestras redes sociales. Juan Manuel Jiménez realiza la videoentrevista un ‘Cara a Cara’ disponible desde este lunes.