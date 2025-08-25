“El narcoterrorista extranjero Mayo morirá en prisión y no cesaremos hasta que caigan todos”: Bondi

Guerra al narco La fiscal de EU, Pamela Bondi, junto a Terry Cole, jefe de la DEA, el vicepresidente JD Vance y el presidente de EU, Donald Trump, este lunes en la Casa Blanca (AL DRAGO / POOL/EFE)

Ismael El Mayo Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, pasará el resto de su vida en una prisión federal de Estados Unidos tras declararse culpable de narcotráfico, aseguró la fiscal general Pamela Bondi, sin esperar el fallo del juez sobre la pena impuesta, que se conocerá a mediados de enero del año que viene.

“El capo de la droga Ismael García, conocido como El Mayo, confesó una vida de crimen al servicio del Cártel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera. Gracias al trabajo de nuestros agentes, El Mayo pasará el resto de sus días tras las rejas. Morirá en una prisión de Estados Unidos, donde pertenece”, dijo Bondi.

Reiterando la propia declaración del Mayo momentos antes al el juez Brian Cogan, “pagó sobornos a oficiales (mexicanos) del gobierno, compró a policías y controló a oficiales corruptos. Los crímenes del Mayo fueron tan prolíficos durante las últimas dos décadas que fue imputado en 16 cortes federales. Escapó de la justicia por décadas, pero bajo el liderazgo de Donald Trump enfrentará la ley”.

“Llamamos a estos capos como lo que son: narco-terroristas internacionales, que invadieron nuestro país y destruyen a nuestras comunidades. Los procesaremos como terroristas. Desde el inicio del gobierno de Donald Trump, el gobierno mexicano ha entregado a más de 50 criminales peligrosos, son números históricos. Nos aseguraremos de que enfrenten la justicia”, adelantó.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, el presidente Donald Trump ha redoblado las amenazas a México con elevados aranceles para que detenga el contrabando de drogas, en particular el de fentanilo, causante de decenas de miles de muertos por sobredosis en Estados Unidos.

“El reconocimiento de su culpa nos acerca un paso más a nuestro objetivo de eliminar a los cárteles de la droga, y a las organizaciones criminales trasnacionales, que inundan a nuestro país con drogas, traficantes de personas y homicidas. Con Donald Trump a cargo, el Departamento de Justicia trabaja hombro a hombro con todas las agencias de seguridad, para eliminar a los narcoterroristas, porque eso es lo que son, narcoterroristas”, añadió en conferencia de prensa.

En las últimas semanas, el gobierno estadounidense ha desplegado fuerzas navales en el Caribe para luchar contra los cárteles latinoamericanos, en particular el Cártel de Sinaloa y el venezolano Tren de Aragua, que Washington designó como organizaciones “terroristas globales”.

A mediados de agosto, las autoridades mexicanas entregaron a Estados Unidos a 26 presuntos narcotraficantes de alto perfil que se suman a otro grupo de 29 entregados en febrero, entre los que se encuentra el veterano capo Rafael Caro Quintero, acusado por el homicidio del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, en 1985.

“¿Negocian con terroristas?"

El caso de Zambada, buscado por las autoridades mexicanas durante más de cinco décadas, es diferente y la Administración de Claudia Sheinbaum sigue apuntando a que Washington se extralimitó llegando a un supuesto acuerdo con Guzmán López para llevar a El Mayo a EU sin intermediación de México.

“¿Cómo explican que no negocian con terroristas?“, se preguntó Sheimbaum en una de sus ruedas de prensa la semana pasada. Y es que, a pesar de que Trump declaró en enero a los carteles como organizaciones terroristas y negó tajantemente cualquier negociación con ellos, resulta evidente que El Mayo ha aceptado su culpabilidad en EU mediante un acuerdo de cooperación en el que intercambiará información sensible por beneficios carcelarios (con información de EFE, NYT y CNN).